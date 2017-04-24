Неизвестный ограбил ломбард почти на два миллиона рублей в Энгельсе

Полиция разыскивает мужчину, который в воскресенье совершил вооруженное нападение на ломбард в городе Энгельс Саратовской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Угрожая работнику заведения предметом, похожим на пистолет, злоумышленник забрал из сейфа золотые изделия на полтора миллиона рублей и 200 тысяч рублей наличными.

Уголовное дело возбуждено по статье о разбое, совершенном с применением оружия. Она предусматривает до десяти лет лишения свободы, пишет РИА Новости.

Грабителя засняли камеры видеонаблюдения, установленные в ломбарде. Полиция просит всех, кто что-либо знает о личности и местонахождении подозреваемого, сообщить в ближайший отдел МВД.