К посольству Литвы в Киеве подбросили гранату

Неизвестные в ночь на понедельник бросили дымовую шашку на дорогу у здания посольства Литвы в Киеве, сообщил отдел коммуникации полиции украинской столицы.

Остатки использованной дымовой гранаты "РГД-2ч" правоохранители обнаружили у забора в 20 метрах от входа в дипломатическое представительство. При осмотре прилегающей территории они также нашли на пустыре пустой корпус ручной противопехотной гранаты "Ф-1".

Все эти предметы изъяты для проведения экспертизы, пишет РИА Новости.