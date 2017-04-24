Китайская пара построила в доме склеп

Семейная пара из китайской провинции Юньнань построила в своем доме два склепа, где после смерти супруги планируют быть погребенными, пишет местный сайт "Юньнань ван".

Сообщается, что пожилые супруги в возрасте старше 80 лет построили в своем доме в округе Чжаотун два отдельных склепа еще 30 лет назад. Один из них расположен в жилой комнате дома, второй в спальне.

Отмечается, что у пожилой пары нет детей. По словам главы семьи Лю Сянъу, так как у них нет наследников, кому бы достался дом после их смерти, строение сможет защитить их склепы от дождя и ветра. Он также добавил, что у них с супругой существует договоренность, согласно которой после смерти одного из супругов и его похорон в склепе, второй продолжит жить в их доме, пишет РИА Новости.