В Эстонии начинаются масштабные международные киберучения

Масштабные международные киберучения Locked Shields, в которых примут участие почти 800 человек из 25 стран, в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.

Locked Shields — одни из крупнейших киберучений в мире, они проводятся с 2010 года. Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию Центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Сейчас в работе Центра участвуют 18 государств: США, Эстония, Германия, Франция, Великобритания, Словакия, Италия, Литва, Латвия, Испания, Венгрия, Чехия, Польша, Голландия, Греция, Турция, а также Австрия и Финляндия в статусе партнеров центра.

"Учения Locked Shields пройдут с 24 по 28 апреля, в них примут участие почти 800 человек из 25 стран. Масштабы учений этого года и количество используемых устройств, сетей и технологий заметно выросло по сравнению с прежними годами. Учения проводятся с целью предложить возможности потренироваться специалистам в области информационных технологий, чьей ежедневной обязанностью является защита государственных информационных сетей", — говорится в сообщении.

В соответствии со сценарием учений, одна из команд должна обеспечить работу ключевых услуг и сетей военной базы вымышленного государства в период, когда электросети, беспилотники, системы военного управления и другие структуры подвергаются кибератакам со стороны другой команды. В соответствии с планами учений, количество атак должно достичь 2,5 тысяч, сообщает РИА Новости.

Хотя основное внимание в ходе учений будет уделено техническим вопросам, в этом году параллельно проводится учебный курс для экспертов в области политики и юридических консультантов.

В списке предприятий, участвующих в учениях, – Siemens AG, Threod Systems, Cyber Test Systems, Clarified Security, Iptron, Bytelife, BHC Laboratory, openvpn.net, GuardTime и другие.