Международная сеть курортов предложит туристам отдых у африканских вулканов

Международная гостиничная сеть One&Only Resorts планирует в текущем году открыть два новых курорта на территории Руанды.

Речь идет о комплексах для отдыха Gorilla’s Nest и Nyungwe House. Первый курорт расположится на территории Национального парка вулканов на северо-западе Руанды.

Его построят посреди эвкалиптового леса. Помимо наблюдения за пейзажами, гости Gorilla’s Nest («Гнездо гориллы») смогут увидеть горных горилл. Данный подвид находится на грани исчезновения. Руанда является одной из трех стран в мире, где пока еще обитают эти животные.

Гостей Gorilla’s Nest будут кормить блюдами местной кухни, с использованием выращенных на курорте овощей и фруктов. Кроме того, им предложат спа-услуги и занятия в фитнес-центре.

Nyungwe House разместится на границе Национального лесного парка Ньюнгве на юго-западе Руанды. Этот лес считается одним из старейших в Африке, там обитают 20 процентов от общего числа всех обезьян на континенте.

Гостей курорта разместят в роскошных номерах и виллах с каминами. Помимо прогулок по Национальному парку, им также предложат культурно-познавательные туры, пишет lenta.ru.

Помимо Руанды, One&Only Resorts намерены открыть курорты в Китае (остров Хайнань), Черногории и Бахрейне. Компания также собирается расширить свое присутствие в Мексике, основав там два новых комплекса.

One&Only Resorts являются одной из наиболее известных в мире отельных сетей, организующих роскошный отдых. Среди ее клиентов — богатейшие люди мира и знаменитости. One&Only Resorts входит в структуру гостиничного оператора Kerzner International Holdings Limited.