Эксперты вывели формулу идеального отеля

Эксперты сервиса бронирования отелей Hotels.com разработали формулу идеальной гостиницы.

Специалисты проанализировали более 150 миллионов отзывов и комментариев, оставленных туристами на Hotels.com в 2016 году. В итоге они выяснили, что формула идеального отеля складывается из 10 составляющих.

В основном наиболее важными для постояльцев являются три фактора: чистота номера, дружелюбное отношение персонала и удобство кровати.

Остальные критерии уже не так значимы. В их числе — разумная, по мнению туриста, цена, тишина в номере, наличие бассейна, завтрак, включенный в стоимость, местоположение отеля и бесплатный Wi-Fi. Сюда также включена возможность приготовить горячий напиток прямо в помещении, где проживает постоялец, пишет lenta.ru.