Шубу стюардессы с «Титаника» продали за 230 тысяч долларов

На аукционе Henry Aldridge&Son в Великобритании продали шубу, которая принадлежала одной из стюардесс, работавших на корабле «Титаник». Как сообщает Xinhua, с молотка она ушла за 232 тысячи долларов. Имя покупателя пока не называется.

Верхняя одежда принадлежала Мейбл Беннетт, которой удалось спастись с тонущего судна. Покидая корабль, она накинула шубу на ночную рубашку. Семья женщины продала шубу в 1999 году, после этого экспонат выставлялся в музее.

Трансатлантический пароход «Титаник» потерпел крушение во время своего первого рейса в ночь на 15 апреля 1912 года, столкнувшись с айсбергом. В результате погибли 1496 человек, 712 были спасены.

Обломки судна были подняты со дна, но носовая и кормовая его части по сей день находятся под водой: сразу после катастрофы не было необходимых для их извлечения технологий, а позже они пришли в такое состояние, что достать их, не разрушив, невозможно.

Вещи, связанные с кораблем, часто выставляются на аукционах. Например, осенью 2016 года с молотка ушел ключ от одной из кладовок «Титаника», пишет lenta.ru.