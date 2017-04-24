Названы самые странные сочетания вкусной еды

Пользователь портала Reddit предложил посетителям сайта назвать самую странную еду, которую они когда-либо пробовали и которую, несмотря на ее нелепость, посоветовали бы попробовать другим. В результате сформировался список, в который вошли десятки необычных яств.

В частности, один из пользователей припомнил, как попробовал картофельную котлету «хашбраун» из «Макдоналдс» с земляничным джемом, а другой предложил обмакивать попкорн в соус для начос.

Кое-кто посоветовал при случае непременно попробовать бифбургер с арахисовым маслом, кому-то показалось вкусным ванильное мороженое, политое бальзамическим уксусом.

Среди странных лакомств также оказались бекон под яблочным соусом, томатный сэндвич с арахисовым маслом, молоко с попкорном, кукурузные хлопья с картофельным пюре, а также пицца со свежим репчатым луком или пюре сверху, пишет lenta.ru.

В начале апреля пользователи Reddit раскрыли странные увлечения богачей. Они рассказали истории о том, как состоятельные лондонцы летают ужинать в Париж, а жители Нью-Йорка скупают книги, чтобы красиво оформить домашнюю библиотеку.