Apple по ошибке рассекретила новое устройство

Ответственный за охрану труда в офисе Apple подрядчик по ошибке разослал сотрудникам компании закрытый отчет, в котором упоминается еще не анонсированное устройство компании, находящееся на стадии тестирования. Среди них очки дополненной реальности, пишет Gizmodo.

В документе подробно описываются более 70 инцидентов, произошедших с сотрудниками Apple во время работы. Помимо стандартных незначительных происшествий, в отчете отражены и необычные случаи.

Так, в конце февраля один из сотрудников пожаловался на боль в глазах после тестирования прототипа неизвестного устройства. На подобные проблемы позже пожаловались еще два человека. Все они были направлены к окулисту.

Анонимный источник в компании утверждает, что травмы могут быть связаны с очками дополненной реальности, которые разрабатывает компания. Однако представители Apple отказались комментировать информацию, пишет lenta.ru.

В январе сообщалось, что Apple работает вместе с немецким производителем оптики Carl Zeiss над собственными очками дополненной реальности. Эту информацию подтвердил один из сотрудников Carl Zeiss. Ожидается, что очки будут представлены в 2018 году.