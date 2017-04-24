Всемирная организация здравоохранения объявила о начале практических испытаний первой в мире официально одобренной вакцины против малярии. Пилотный проект стартует с 2018 года в трех странах - Гане, Кении и Малави.
Вакцина, известная под названиями RTS,S и "Москирикс", обучает иммунную систему атаковать паразитирующие микроорганизмы, передающиеся человеку при укусах комаров и вызывающие смертельно опасное заболевание.
Ежегодно от малярии в мире гибнут сотни тысяч человек. ВОЗ заявляет, что вакцина, разработанная британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline (GSK), может спасти десятки тысяч жизней.
Антималярийную прививку нужно делать четыре раза - первые три дозы в течение трех месяцев, а четвертую - спустя полгода. Без четвертой, решающей дозы эффективность действия вакцины сильно снижается.
Такой режим поддерживался в условиях клинических испытаний, но сложно сказать, удастся ли строго следовать программе вакцинации в беднейших странах мира, где доступ к медицинскому обслуживанию ограничен.
Именно поэтому ВОЗ запускает пилотные проекты в трех африканских странах. По его результатам будут также сделаны выводы о безопасности и эффективности новой вакцины, пишет ВВС.
Региональный директор ВОЗ по странам Африки доктор Матшидисо Моэти назвал начало испытаний антималярийной вакцины отличной новостью.
"Информация, которую мы получим в рамках пилотной программы, поможет нам принять решение о более широком использовании этой вакцины. В сочетании с имеющимися средствами борьбы с малярией такая вакцина способна спасти десятки тысяч жизней в Африке", - заявил он.
Вакцинации будут подвергнуты более 750 тысяч детей в возрасте от пяти до 17 месяцев.
Клинические испытания в этой возрастной группе показали наихудшие результаты - лишь в четырех из десяти случаев вакцина действительно смогла предотвратить заболевание малярией.
В Гане, Кении и Малави уже действуют государственные программы по борьбе с малярией - например, там широко практикуется использование специальных антимоскитных сеток, - но это мало помогает.
Каждая из этих трех стран будет сама решать, где и как проводить программу вакцинации, но, скорее всего, приоритет будет отдан районам с повышенным риском заражения.
Несмотря на значительный прогресс в лечении и профилактике малярии, ежегодно в мире диагностируется 212 миллионов новых случаев заболевания, из них 429 тысяч приводят к летальному исходу.
Больше всех страдает население бедных стран Африки, большинство умерших от малярии - дети.
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Би-би-си, Сеул