Микроавтобус упал в водоем в Китае, погибли семь человек

Микроавтобус упал в водоем в китайской провинции Аньхой, погибли семь человек, еще один был ранен, передает в понедельник агентство China News Service.

Инцидент произошел в городском округе Хуаншань. Как сообщили агентству в провинциальном управлении по контролю за техникой безопасности на производстве, в салоне микроавтобуса находились местные крестьяне.

Сообщается, что состояние пострадавшего пассажира оценивается как стабильное. В настоящий момент ведется расследование случившегося, пишет РИА Новости.