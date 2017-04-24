Названа самая ВИЧ-инфицированная страна Евросоюза

В Латвии зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Евросоюзе, рассказала журналистам глава Балтийской ВИЧ-ассоциации Инга Упмаце.

"Число констатированных новых случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека в Латвии превысило показатель Эстонии и являлось самым высоким среди всех стран ЕС. Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на 1 января 2017 года в Латвии было зарегистрировано 6972 больных ВИЧ", — пояснила Упмаце.

По ее словам, подобная статистика является очень тревожным сигналом для Латвии.

"Это свидетельствует об острой необходимости подключить все уровни государственных организаций к решению проблемы. Нужно не только информировать и просвещать общественность, но и предлагать людям проверить свой ВИЧ-статус. Тем, кто инфицирован, следует обеспечить противовирусную терапию", — подчеркнула глава ассоциации.

Упмаце добавила, что число проведенных тестов на СПИД и ВИЧ-инфекцию за последние месяцы увеличилось в среднем на 15%. За первые восемь месяцев 2016 года в Латвии было зарегистрировано 197 новых случаев заболевания ВИЧ, а за последующие четыре — еще 168.

Кроме того, власти запустили кампанию по информированию об опасностях вируса иммунодефицита. Жители страны стали более активно проходить тест на ВИЧ, и результаты оказались пугающими — за время кампании число новых пациентов удвоилось, сообщает РИА Новости.

По данным Балтийской ВИЧ-ассоциации, чаще всего вирус передается путем гетеросексуальных половых контактов (38%). Гомосексуальные связи привели к 6,6% случаев заболевания. ВИЧ в Латвии затрагивает все возрастные группы — и новорожденных, и людей старше 55 лет.