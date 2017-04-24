Ураган сорвал крыши с нескольких домов в Абхазии

Крыши ряда домов сорвало в Гагрском районе Абхазии и Сухуме в результате ураганного ветра, сообщил в понедельник глава МЧС республики Лев Квициния.

По информации агентства Sputnik Абхазия, ураган обрушился на республику 23 апреля. В Гагре стихия повалила деревья, срывала крыши домов. В столице из-за сильного ветра упали деревья, во многих домах до сих пор нет света и воды.

"В 10 часов (совпадает с млд) стихия настигла Гагрский район, там пострадали крыши домов, транспорт. Затем стихия переместилась в Сухум. В Старом поселке в двух домах сорвало крыши, в центре города также один дом в результате урагана остался без крыши", — сказал Квициния.

Как отметил глава МЧС, в Очамчыре и Ткуарчале дома также были повреждены ураганным ветром.

"Работники МЧС ведут свою работу в усиленном режиме, мы выезжаем по всем местам и оказываем помощь, наша задача заключается в том, чтобы оказать экстренную помощь", — приводит агентство слова главы ведомства. По его словам, не исключено, что и в понедельник могут быть ветер и проливной дождь.

Как передает агентство со ссылкой на главу МЧС Абхазии, поврежденные из-за урагана дома будут восстановлены в течение трех или четырех дней, пишет РИА Новости.