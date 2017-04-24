Участник Лондонского марафона облил водой принца Уильяма. ВИДЕО

Участник массового забега в Лондоне облил водой принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон, сообщает таблоид Daily Mail.

Герцог и герцогиня Кембриджские дали старт марафону с трибуны, нажав специальную кнопку, а затем в компании принца Гарри присоединились к волонтерам, раздававшим воду.

Как отмечает издание, многие участники останавливались, чтобы поприветствовать членов королевской семьи или сфотографироваться с ними.

В этот момент кто-то из пробегавших мимо людей плеснул принцу Уильяму в лицо водой из бутылки, чем развеселил стоявших рядом принца Гарри и супругу наследника британского престола, пишет РИА Новости.

В воскресенье в Лондоне прошел 40-километровый массовый забег. В марафоне приняло участие рекордное число бегунов: 40 тысяч 382 человека.