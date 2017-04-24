Эдвард Сноуден учит русский язык

Представители администрации президента США Дональда Трампа пока не связывались с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом, сообщил журналистам его адвокат Анатолий Кучерена.

"Нет, связываться с ним никто не пытался. Я считаю, что позиция Сноудена им обозначена и никак не поменялась… Его позиция неизменна в части того, что он неоднократно высказывал", — сказал Кучерена.

По его словам, Сноуден продолжает жить и работать в России, учит русский язык. "Он начал учить русский язык и уже даже немного говорит по-русски", — рассказал адвокат, пишет РИА Новости.