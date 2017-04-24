500 км без подзарядки: Volkswagen показал концепт электрического кроссовера. ВИДЕО

Немецкий концерн представил на Шанхайском автосалоне новый электрический кроссовер Volkswagen I. D. Crozz.

Новый кроссовер поступит в продажу в 2020 году, пишет Autonews.

Мощность автомобиля достигает 306 лошадиных сил, скорость – до 180 км/ч. Электромобиль оснащен системой быстрой зарядки, которая позволяет заполнять аккумуляторы до 80% всего за 30 минут. Запас хода на одном заряде блока аккумуляторных батарей достигает 500 километров.

Создатели обещают, что благодаря низкому центру тяжести и почти идеальной развесовке по осям электрический кроссовер не уступит по управляемости хот-хэтчу Volkswagen Golf GTI.

Новинка имеет полностью цифровые индикаторы и органы управления. Кроме того, кроссовер оснащен автопилотом – для его включения водителю достаточно в течение трех секунд удерживать руку на логотипе Volkswagen, расположенном на руле. Концепт оснащен системой Volkswagen User-ID, которая узнает пассажира и выбирает для него предпочтительные настройки.

"К 2025 году мы хотим увеличить годовой объем продаж электромобилей до миллиона единиц. Модель I. D. Crozz будет играть ключевую роль в этом", - рассказал руководитель Volkswagen Герберт Дисс во время презентации новинки.