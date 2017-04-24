Владелец автомобиля Tesla требует от компании более $1 миллиона

Китаянка Ли Тада потребовала от компании Илона Маска компенсацию в размере 8 млн юаней (около $1,1 млн) из-за того, что задние двери “крылья сокола” ее кроссовера Model X не открылись после аварии.

Пассажирам машины на заднем ряду пришлось выбираться через передние двери, сообщает профильный портал Electrek. Впоследствии машина загорелась.

Ли Тада вместе с другом находились на задних сиденьях автомобиля, а за рулем был шофер. Во время движения по шоссе в Гуанчжоу на скорости около 75 км/час кроссовер зацепился за ограждение у дороги, в итоге его развернуло на 180 градусов. Следом в Model X на скорости врезался Ford Focus.

Владелица электромобиля и ее друг отделались легкими и средними травмами (у Тады был сломан нос и разбита губа). А вот шоферу повезло меньше, он был госпитализирован более чем на 40 дней.

Тада хочет получить от Tesla компенсацию за физический и моральный ущерб. Она рассказывает, что страдает ночными кошмарами, в которых ей не удается выбраться из горящей Model X, пишет nv.ua.

Китайское подразделение компании в свою очередь не согласно с требованием пострадавшей. Представители Tesla отметили, что после аварии на высокой скорости мог загореться любой автомобиль. Сейчас компания плотно занимается расследованием случившегося.