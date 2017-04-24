Американский журнал Time опубликовал ежегодный список ста наиболее влиятельных людей мира в 2017 году.
Рейтинг разделен на пять категорий: Пионеры, Деятели искусства, Лидеры, Титаны и Кумиры, где личности не состоят в рейтинге, а размещены списком. Над данным проектом работала комиссия ученых, которая исследует влияние личностей в своих сферах. Полный список топ-100 размещен на сайте издания.
В категорию Пионеры попали: американский хип-хоп исполнитель Chance the Rapper, дочь президента США Иванка Трамп, ирландский боец Конор Макгрегор, британский актер Риз Ахмед и другие.
В список самых влиятельных деятелей искусства попали музыканты, актеры, и писатели. Эксперты включили в список: певца Джона Ледженда, актрису Эмму Стоун, писателя Колсона Уайтхеда, композитора и исполнителя Эда Ширана, певицу Алишу Киз, телеведущего Джеймса Кордена. Также, в список вошли: Райан Рейнольдс, Марго Робби, Сара Полсон и Деми Ловато.
Среди наиболее влиятельных мировых лидеров эксперты выделили: Терезу Мэй, премьер-министра Великобритании, Дональда Трампа, Кима Чен Ына, Владимира Путина, Папу Франциска и других политиков и общественных деятелей.
В категорию Титаны попали: баскетболист Леброн Джеймс, интернет-предприниматель Эван Спиегел, основатель Amazon Джефф Безос, генетик Джордж Черч и другие.
В категории Кумиры среди самых влиятельных людей числятся: актриса Виола Дэвис, модель Эшли Грэм, футболист Неймар, актриса Фань Бинбин, дизайнер Раф Симонс и другие лидеры мнений.
Также, издание подготовило пять обложек спецвыпуска, которые в этом году украсили: Риз Ахмед, Виола Дэвис, Джефф Безос, Джон Ледженд и жена Билла Гейта - Мелинда, пишет nv.ua
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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Би-би-си, Сеул