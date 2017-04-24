Эмбер Херд подтвердила слухи о романе с Илоном Маском

Основатель Tesla Илон Маск и бывшая жена Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд подтвердили слухи о романе.

Американо-канадский бизнесмен и голливудская актриса опубликовали совместные снимки в своих Instagram-аккаунтах, подтвердив информацию о своих отношениях. Об этом пишет The Telegraph .

На фото, опубликованном Маском в сети, он изображен со следом от красной губной помады на щеке в компании своей новой подруги. 31-летняя Херд также опубликовала в сети совместный снимок с 45-летним Маском, состояние которого оценивается в 10,6 миллиарда долларов.

Кадры были сделаны во время романтического ужина пары в одном из ресторанов Голд-Коста, Австралия. Американские СМИ сообщили, что влюбленные находятся в Австралии, так как именно здесь проходят съемки новой картины с участием Херд – Аквамен. Несколькими днями ранее пару также впервые видели вместе на прогулке с детьми миллиардера.

Отметим, Маска и Херд впервые видели вместе летом 2016 года. Слухи о романе пары позднее подтвердил отец актрисы, который сообщил, что его дочь и Маск настроены очень серьезно, а также намерены остепениться и создать семью, пишет nv.ua.

По данным западных журналистов, Маск был заинтересован актрисой еще с 2013 года после ее участия в съемках фильма Мачете убивает. Инсайдеры в свое время сообщали, что он искал личной встречи с Херд еще до ее развода с Деппом.