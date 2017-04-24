Объявлен шорт-лист лауреатов международной Букеровской премии

В Лондоне объявили шорт-лист лауреатов международной Букеровской премии - одной из самых престижных наград в мире литературы.

Шорт-лист был утвержден жюри из пяти человек под председательством директора Эдинбургского книжного фестиваля Ника Барли, сообщается на сайте премии.

Экспертами выступили: писатель и переводчик Дэниел Хан, турецкая писательница Элиф Шафак, поэтесса Элен Морт и автор из Нигерии Чика Унигве. Как прокомментировал список Барли, эти замечательные романы проливают свет на неповторимые личности, которые пытаются осмыслить свое место в сложном мире.

Потенциальными обладателями Букера стали шесть писателей:

1. Матиас Энар, роман Компас (Франция)

2. Давид Гроссман, роман Лошадь входит в бар (Израиль)

3. Амос Оз, роман Иуда (Израиль)

4. Рой Якобсен, роман Невидимое (Норвегя)

5. Дорти Норс, роман Зеркало, плечо, знак (Дания)

6. Саманта Швеблин, роман Лихорадочный сон (Аргентина)

Имя победителя будет объявлено 14 июня на торжественном ужине в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, пишет nv.ua.

Напомним, что в прошлом году лауреатом Букеровской премии стал писатель из США Пол Битти за роман Распродажа. Он стал первым американцем, получившим награду.