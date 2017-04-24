В дагестанской школе взорвалась граната, есть погибший

Как минимум один человек погиб и несколько пострадали в результате взрыва гранаты в компьютерном классе школы в дагестанском селе Агвали, сообщили информагентствам в управлении МВД по Дагестану.

В министерстве здравоохранения Дагестана Русской службы Би-би-си сообщили, что при взрыве пострадали девять человек. Один ребенок скончался после того, как был доставлен в больницу в коматозном состоянии, его травмы оказались несовместимыми с жизнью, сообщает ВВС.

Информагентства сообщают об 11 пострадавших. По их данным, состояние трех из них оценивается как тяжелое. Агентство Интерфакс со ссылкой на представителя местного МВД сообщает, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с гранатой.

Аналогичную информацию в разговоре с агентством РИА Новости привел директор школы. В свою очередь агентству ТАСС в МВД отказались официально подтвердить факт взрыва гранаты, сообщив только, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с оружием.

Ранее российские СМИ со ссылкой на очевидцев и источники утверждали, что причиной взрыва стала граната или самодельное взрывное устройство, якобы брошенное в помещение шестиклассником. Сам он предположительно задержан.