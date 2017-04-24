Взволнованной пенсионерке разрешили пользоваться соцсетями во время операции

Врачи разрешили 69-летней жительнице китайского города Ханчжоу пользоваться соцсетями во время операции на ногах. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина по фамилии Чжу страдала варикозным расширением вен и сильно волновалась перед операцией. В связи с этим доктор принял решение стерилизовать ее смартфон и позволить ей пользоваться им, пока он проводил процедуру под местной анестезией.

Пенсионерка призналась, что соцсети помогли ей полностью избавиться от волнения. Во время операции она переписывалась со своими друзьями в WeChat и фотографировала врача и медсестер за работой.

Обычно пациентам запрещается проносить мобильные телефоны в операционную, но для Чжу сделали исключение. Женщину выписали из больницы вечером того же дня, что проводили процедуру, пишет lenta.ru.