Американка подала в суд на мать за покупку дома по соседству с Гвинет Пэлтроу

Жительница Нью-Йорка 32-летняя Элизабет Маркус (Elizabeth Marcus) подала в суд на мать за растрату средств трастового фонда, созданного ее отцом, который умер в 1994 году. Американку возмутил тот факт, что получившая контроль над фондом мать направила деньги на покупку дорогих объектов недвижимости и автомобилей, пишет New York Post.

Как отмечается в исковой документации, Джеральдина Леттиери (Geraldine Lettieri) — мать молодой женщины — отсудила право распоряжаться средствами фонда в 2003 году, несмотря на то, что отец Элизабет Маркус в своем завещании четко указал — Леттиери не должна получить доступ к предназначенным дочери деньгам.

С середины 2000-х Леттиери потратила более 13 миллионов долларов, унаследованных Маркус, купив, в том числе, просторный особняк по соседству с домом актрисы Гвинет Пэлтроу в Хэмптонсе — респектабельном пригороде Нью-Йорка.

Поместье обошлось ей почти в шесть миллионов долларов. Оставшиеся деньги женщина использовала, чтобы основать несколько инвестиционных компаний — все они в конечном итоге обанкротились. Она также приобрела для личного пользования два люксовых автомобиля, пишет lenta.ru.