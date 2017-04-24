Ученые из университета Калгари в Канаде выяснили, что в нескольких сотнях километров над поверхностью Земли образуются «реки» газа, температура которого достигает трех тысяч градусов Цельсия. Это показал один из спутников Swarm, который пролетел сквозь «Стив» — недавно открытую разновидность полярного сияния.
«Стив» впервые был замечен добровольцами из организации Alberta Aurora Chasers, которые занимаются наблюдениями полярных сияний. Они обнаружили относительно узкие ленты зеленого и фиолетового света, которые отличались от других известных разновидностей Aurora Borealis. Это атмосферное явление может простираться на сотни или тысячи километров, а ширина «ленты» достигает 25-30 километров.
Для исследования явления ученые использовали спутники Swarm, которые предназначены для изучения магнитного поля Земли. Результаты наблюдения показали, что внутри «Стива» температура резко повышается до трех тысяч градусов по Цельсию. Скорость потока достигает шести километров в секунду, пишет lenta.ru.
Ученые пока точно не знают, что именно вызывает это явление, однако они работают над статьей, где будут описаны возможные механизмы возникновения нового типа полярного сияния.
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