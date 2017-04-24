ООН: 20 млн человек могут умереть от голода в течение полугода

Около 20 миллионов человек могут умереть от голода в течение ближайших шести месяцев, если международное сообщество не предпримет срочных мер, заявил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва, открывая в понедельник сессию Совета ФАО в Риме.

"Если мы ничего не предпримем, около 20 миллионов человек могут умереть от голода в течение ближайших шести месяцев. Голод не просто убивает людей, он приводит к социальной нестабильности, а также ввергает их в порочный круг нищеты и зависимости от внешней помощи, которые сохраняются на протяжении десятилетий", — подчеркнул он.

По словам Грациану да Силва, срочные меры необходимо предпринять, в первую очередь, для спасения людей, страдающих от голода и недоедания в северо-восточной части Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене, пишет РИА Новости.