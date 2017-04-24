Погиб актер из сериала "Интерны"

Актер Казимир Лиске, снявшийся в эпизодической роли в сериале "Интерны", скончался, выпав из окна жилого дома в Москве, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, актера доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось. Знакомые артиста в соцсетях выражают соболезнования в связи с его гибелью.

Казимир Лиске сыграл эпизодическую роль в популярном сериале "Интерны", а также снимался в многосерийных фильмах "Иван Грозный", "Дневник доктора Зайцевой" и кинокартинах "Свадьба по обмену", "Спасение", пишет РИА Новости.