В Афганистане напали на военную базу США

В Афганистане неизвестные напали на военную базу США в провинции Хост, подорвав у входа в лагерь начиненный взрывчаткой автомобиль, передает Reuters.

Отмечается, что нападение совпало с визитом в Кабул главы Пентагона Джеймса Маттиса. В преступлении подозревают боевиков Талибана, пишет korrespondent.net.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Мохаммад Мубарез, нападавшие подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль у входа в лагерь Чепмена. Он добавил, что имеет мало оперативной информации о любых повреждениях или потерях.

Напомним, что два дня назад в Афганистане талибы напали на военную базу и убили 150 человек.