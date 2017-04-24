Труп мужчины с наживыми ранениями обнаружен в селе Брынзены

В селе Брынзены Единецкого района обнаружили труп 27-летнего мужчины. Он работал администратором на местной заправочной станции. Тело со следами насильственной смерти обнаружил коллега по работе. Полиция открыла уголовное дело по статье убийство.

Мужчина работал один в ночную смену. Камер наблюдения на АЗС не было.

Его обнаружил коллега, который собирался на другую заправочную станцию в Александренах, а когда открыл дверь, обнаружил его мертвым в коридоре.

На теле в области груди обнаружены многочисленные ножевые ранения. Тело находилось на заправочной станции в села Брынзены. Круг подозреваемых еще предстоит установить.

Ведется следствие. Виновным грозит 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.





