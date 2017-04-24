Десятки домов подтоплены в Комрате после таяния снега

В Комрате подтоплено множество домов. Уровень воды в погребах и подвалах местами больше метра. Люди боятся остаться без крыши над головой, а местные власти ищут деньги на решение проблемы.

Дом Прасковьи Недялковой подтапливает каждую весну, когда сходит снег, и при каждом сильном дожде. Из берегов выходит речка Ялпуг - ее русло заилено.

Залило подвалы и в других домах. Люди пытаются самостоятельно откачать воду. Они говорят, что из-за постоянной сырости по стенам ползет плесень.

Местный мэр считает, что решить проблему можно с помощью современной системы отвода воды на реке. Но на это нужно десять миллионов леев.

«Подтоплена почти тысяча домов. Полностью затоплено 500 подвалов и погребов. После этого бедствия уровень воды в подвалах поднялся на метр», - отмечает мэр Комрата Сергей Анастасов.

В СЧС, между тем, сообщают, что получили только 16 вызовов.

«Рано говорить об опасности обрушения домов. Как в случае других стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, была создана комиссия, которая оценит риск и ущерб», - говорит сотрудник Службы чрезвычайных ситуаций Георгий Хангану

Из Кишинева в Комрат отправили несколько бригад спасателей и 20 насосов. Ущерб должны оценить после того, как откачают воду.







