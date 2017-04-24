Во время Евровидения Киев рассчитывает заработать на туристах около 10 млн евро

За период проведения Евровидения туристы, как ожидается, потратят в Киеве около 10 млн евро. Об этом заявил советник замглавы КГГА по вопросам Евровидения Андрей Мирошниченко.

"В среднем один турист, приезжающий из-за границы, в Киеве оставляет в день 100-150 евро. Люди на Евровидение приезжают на 5-7 дней. Значит в среднем 500 евро оставит один турист. Если учесть, что мы ожидаем 20 тыс. туристов, то в среднем они потратят 10 млн евро. Конечно, это очень усредненно. Для города - это абсолютно окупаемое мероприятие", - сказал Мирошниченко.

Как сообщалось ранее, ремонт дорог к Евровидению обойдется Киеву в 91,3 миллиона гривен, пишет 112.ua.

Напомним, Евровидение-2017 состоится в Киеве в начале мая. Финал песенного конкурса запланирован на 13 мая.