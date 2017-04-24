Валериу Мунтяну : граждане срезают здоровые деревья в личных целях

Во время ликвидации последствий снегопада некоторые граждане в личных интересах срезали здоровые деревья. Об этом сообщил министр окружающей среды Валериу Мунтяну на своей странице в соцсети Facebook.

«В то время как большинство кишиневцев ликвидируют последствия, некоторые „гениальные“ граждане срезают здоровые деревья для себя или для каких-либо других интересов (свободная территория, хорошая для строительства и другие)», — написал Мунтяну.

Он отметил, что обратился в полицию для борьбы с этим феноменом, особенно, когда «число поврежденных деревьев так велико», пишет newsmaker.md.

Мэр столицы Дорин Киртоакэ ранее заявил, что было повреждено до 10 тыс. деревьев, а предварительный ущерб от снегопада составил 50-70 млн леев.