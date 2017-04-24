Растёт число больных с острыми респираторными инфекциями

Всё больше людей приходит на приём к семейным врачам. За последнюю неделю зарегистрировано растущее количество острых респираторных инфекций. По данным Национального центра общественного здоровья, только в течение двух последних недель зарегистрировано 13 случаев сезонного гриппа и более 6800 случаев острых респираторных инфекций.

Пациенты говорят, что к врачам пришлось обращаться в связи с резким изменением погоды. Между тем, вирусные инфекции дыхательных путей, особенно если их не лечить, могут обернуться серьёзными осложнениями.

Медики отмечают, что в этом году, в сравнении с таким же периодом прошлого года, зарегистрировано больше случаев острых респираторных вирусных инфекций, пишет trm.md.

Специалисты рекомендуют: чтобы не заболеть, необходимо придерживаться сбалансированного режима питания, богатого витаминами, потреблять как можно больше жидкостей, ну и, самое главное, не забывать как можно чаще мыть руки.



Эпидемиологическая ситуация в стране находится под непрерывным наблюдением.