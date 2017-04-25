По делу о платных столичных парковках проходят обыски

Сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуроры антикоррупции проводят обыски по делу о платных парковках в столице.

Меры проводятся в отношении чиновников мэрии Кишинева и бизнесменов. В том числе, с обысками правоохранители пришли домой к вице-мэру города Нистору Грозаву.

Информацию подтвердила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински. Ранее учреждение открыло уголовное дело по факту превышения служебных полномочий при подписании контракта по обустройству платных парковок между мэрией и австрийской фирмой

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