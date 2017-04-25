"Оставьте дома галстуки и костюмы": Киртоакэ обратился к жителям Кишинева

Столичный градоначальник Дорин Киртоакэ обратился к жителям Кишинева и предприятиям с просьбой не остаться в стороне и помочь убрать город после недавнего снегопада.

"Обращаюсь ко всем предприятиям, учреждениям, школам, университетам, находящимся на территории муниципия. Ко всем, кто здесь живет и работает: собирайте и складывайте ветки, хотя бы на обочине дороги. Оставьте дома галстуки и костюмы, и прямо с утра начните наводить порядок вокруг офисов и предприятий, где вы работаете", - обратился мэр столицы Дорин Киртоакэ.

Киртоакэ также хочет попросить правительство объявить в конце недели выходной для общей уборки города.

Ущерб столице от снегопада, прошедшего 20 и 21 апреля, предварительно, оценивается в 70 миллионов леев.