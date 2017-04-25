Британский музыкант, сэр Элтон Джон был вынужден отменить серию концертов в США из-за болезни. Когда Элтон Джон вернулся из Чили в Великобританию, у него диагностировали атипичную бактериальную инфекцию, из-за которой он двое суток провел в отделении интенсивной терапии.
22 апреля Элтона Джона выписали из больницы, сейчас он лечится дома.
Все выступления до 6 мая включительно, которые должны были пройти в частности в Лас-Вегасе и в Калифорнии, отменены.
В заявлении Элтона Джона говорится: "Я счастлив, что у меня такие замечательные и преданные поклонники и я приношу им свои извинения за то, что расстроил их. Я благодарен всей команде медиков за то, что они так хорошо присматривают за мной".
По словам агента певца Мюррея Чалмерса, Элтон Джон возобновит тур 3 июня, передает ВВС.
25 марта сэру Элтону Джону исполнилось 70 лет.
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