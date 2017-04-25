В Комрате проходят спасательные работы после снегопада

Десятки спасателей пришли на помощь жителям Комрата. Там после таяния снега затопило погреба и подвалы. Воду выкачали, а регион взяли под контроль. Между тем пострадавшие подсчитывают убытки.

В некоторых подвалах вода поднялась на метр.

"Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций отреагировала немедленно. У граждан кризисная ситуация. Спасатели и пожарные выехали на помощь, как только стали поступать обращения на экстренный номер", - сказала пресс-секретарь СЧС Диана Цуркану.

Пострадавшие жители Комрата опасаются, что их домам грозит обрушение. Они утверждают, что погреба затапливает после каждого дождя.

Избавить город от проблемы поможет строительство дренажной системы вокруг озера Ялпуг. Однако своими силами местные власти решить эту дорогостоющую задачу не могут - нет необходимых средств.







