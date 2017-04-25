Увеличилось количество пациентов с проблемами пищеварения

После праздников выросло количество обращений в Институт скорой медпомощи. Поступают в основном пациенты с острыми кишечными инфекциями. Но есть и пострадавшие из-за непогоды.

По словам врачей, количество пациентов с проблемами пищеварения за последние сутки выросло на 20%.

"Как обычно, после праздников обращений стало больше. Люди жаловались на патологии желудочно-кишечного тракта, холецистит и панкреатит. Главная причина - злоупотребление алкоголем и обильная еда", - сказал глава Департамента скорой помощи Игорь Куров.

Некоторые все же утверждают, что меру знают.

В больницу также доставили четверых пострадавших от ненастья.

За последние сутки в Институт скорой медицинской помощи обратились 180 человек.







