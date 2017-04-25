Фитнес- центры Кишинева стремятся разнообразить спортивные программы

Всё больше любителей здорового образа жизни стремятся разнообразить спортивные занятия. Посещать сейчас предпочитают не только тренажерные и фитнес-залы, но и скалодромы, площадки для сквоша и занятия по флай-йоге.

Площадок для игры в сквош в Кишиневе всего несколько, от клиентов нет отбоя.

"Сквош - игра, похожая на теннис. Используется очень лёгкая ракетка и мячик из каучука. Участвуют два игрока, нужно ударять мяч чтобы он летел в переднею стенку, отскакивал и снова его бить", - говорит фитнес-тренер Александр Федосеев

За час игры в сквош человек тратит в среднем почти 800 калорий.

"Тренируется очень хорошо мышечные группы ягодиц, квадрицепса и развивается такая очень молниеносная реакция", - подчеркнул фитнес-тренер Александр Федосеев

Аренда площадки и оснащения для игры обходиться за час, на двоих в 60 леев.

Немало желающих и одолеть искусственные горные вершины.

Правда, это увлечение не из дешевых. Экипировка скалолаза-любителя стоит примерно восемь тысяч леев.

Флай-йога, или йога в гамаке. Здесь инструкторы обучают переворотам, кувыркам, растяжке и даже стойке на голове.

"Подобные занятия помогают развить вестибулярный аппарат. Есть элементы, которые вы на земле не выполните, а в воздухе - сможете. Главное тут - хорошее внутреннее ощущение", - рассказывает инструктор по флай-йоге Денис Черсак

Групповое занятие флай-йогой в столичных фитнесс центрах стоит около 85 леев.





