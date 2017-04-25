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Сегодня в некоторых районах Кишинева отключат электроэнергию
// фото: Omg.md
11:09, 25 Apr 2017
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Red Union Fenosa сообщает, что для улучшения качества предоставляемых услуг, 25 апреля ожидаются отключения электроэнергии в некоторых районах Кишинева и других населенных пунктах Молдовы.

Отключения в столице будут проведены по следующим адресам:

Сектор Ботаника: 

- ул. Зелински 24, 24A, 26/2 в период с 09:00 - 18:00.

Сектор Центр: 

- бул. Штефан чел Маре 4, 6, 6/1, 8; ул. Чуфля 32, 34, 45, 47, 49;  ул. Колумна 25, 27, 30, 31, 33, 66;  ул. Измаил 45, 45/1, 84, 84/3, 86;  ул. Толстой 63, 68, 72, 72/10, 78; ул. Варлаам 43;  ул. Анестиаде 26, ул. Старостенко Starostenco 29 в период с 09:00 - 13:00
- бул. Штефан чел Маре 62, 64, 64/1, 64A, ул. Варлаам 63, Тигина 57, 59 в период с 13:00 - 17:00.

Сектор Чеканы:

- ул. А. Руссо 18, 18/1, 18/2, 20, 22, 59/6; ул. Джинта Латинэ 15/2; ул. M. Садовяну 4/7 в период с 09:10 - 16:00
- ул. Колоница 1-7, 2-4, 105-175, 108-190;  - ул. Вадул луй Водская 144, 146, 162, 166, 178, 180 -в период с 13:30 - 17:00
- ул. Кэлэторилор 103, 105; ул. Кэрэмиделор  85, 91, 100;  ул. Узинелор 96/4, 143, 161 в период с 13:00 - 17:00
- ул. Кэлэторилор 107; ул. Ребряну 127-135; ул. Мовилени 34, 71-97; ул. Параскива 16, 19, 19/1, 2F, 23; ул. Узинелор 165/2, ул. Волунтарилор 20 в период с 09:00 - 12:30
- ул. Джинта Латинэ 1/1, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 11, 15 в период с 10:30 - 17:00.

Коммуна Бубуечь: 

- ул. M. Витязул, ул. Траян, ул. Кантемир  в период с 09:10 - 16:00.

Пригород Сынджера:

- ул. 31 Августа, ул. Кишинэу, ул. Флорилор, ул. Штефан чел Маре, ул. П. Рареш, ул. Меморией в период с 09:30 - 18:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в районах Молдовы, среди которых Анений Ной, Кагул, Кантемир, Калараш, Каушаны, Чимишлия, Криуляны и Яловены. 

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.




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