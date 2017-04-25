Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что отойдет от руководства партией "Национальный фронт", чтобы сосредоточиться на втором туре президентских выборов.
Она объяснила это желанием быть "выше партийных интересов".
"Я всегда считала, - сказала Ле Пен, - что президент республики является президентом всех французов". "Теперь нужно переходить от слов к делу", - пояснила она.
"Мы можем победить. И мы победим", - резюмировала кандидат в президенты, сообщает ВВС.
Считающаяся крайнеправым популистом, Ле Пен во втором туре выбров президента Франции 7 мая встретится с победителем первого тура - центристом Эммануэлем Макроном. У Макрона по итогам воскресных выборов 23,75% голосов, у Марин Ле Пен - 21,53%.
Макрон выступает за свободную международную торговлю и Европейский союз. А Марин Ле Пен против глобализации и обещала провести во Франции референдум по вопросу о выходе из ЕС наподобие "брексита".
Макрон - бывший банкир и экс-министр экономики Франции при действующем президенте Франсуа Олланде. Для него это первая избирательная кампания, и в случае победы во втором туре Макрон станет самым молодым президентом Франции (ему 39 лет, Ле Пен - 48).
Ранее о своей поддержке Макрона заявили представители основных политических партий и проигравшие кандидаты.
Экс-премьер Франсуа Фийон от партии "Республиканцы", набравший 19,91% голосов, призвал своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре. Поддержал центриста-Макрона и кандидат от пока еще правящей партии социалистов Бенуа Амон, получивший всего 6% голосов.
Днем в понедельник президент Олланд выступил по телевидению и заявил, что будет голосовать в предстоящем втором туре президентских выборов за Макрона. Ле Пен действующий глава Франции назвал угрозой для страны.
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Би-би-си, Сеул