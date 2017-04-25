Откуда взялся попкорн и как его лучше готовить

Обозреватель BBC Future рассказывает о лакомстве номер один среди киноманов и любителей диванного досуга - и делится секретами его приготовления.

Попкорн, это хрустящее кукурузное лакомство, сдобренное маслом и карамелью или солью, сегодня переживает пик своей популярности.

В среднем американец потребляет около 50 литровых стаканов попкорна в год, и даже в Великобритании, где традиционно большим спросом пользовались чипсы, продажи попкорна взлетели до небес.

В 2016 году исследовательская фирма Mintel выяснила, что уровень продаж попкорна в Соединенном Королевстве за последние пять лет вырос на 169%.

Интернет просто пестрит небылицами о происхождении воздушного лакомства. Можно прочитать, например, что коренные американцы принесли его на первый День благодарения или что американские колонисты ели его на завтрак.

Впрочем, реальная история попкорна намного интереснее, сообщает ВВС.

Несомненно, жители Северной и Южной Америки ели попкорн задолго до появления на этих континентах европейцев.

Попкорн изготавливают из особой разновидности маиса, а не из обычной кукурузы, употребляемой в пищу в виде початков и не имеющей способности взрываться.

Археологи находили его во многих пещерах и древних жилищах на юго-западе США и в более южных районах.

Ботаник Томас Харпер Гудспид, основавший ботанический сад Калифорнийского университета, однажды получил в подарок от чилийского археолога древние зерна маиса.

Однако существует мнение, что особая ценность этого лакомства заключается в зрелищности его приготовления.

Один из первых коммерческих автоматов для приготовления попкорна знакомым большинству из нас способом появился в 1885 году.

Его изобрел кондитер из штата Иллинойс по имени Чарльз Криторз, экспериментировавший с машиной для обжарки арахиса.

В книге историка кулинарии Эндрю Смита "Попкорновая культура" (Popped Culture) рассказывается, как Криторз привез свой фургон с попкорном на Всемирную выставку 1893 года.

"Как позже заявила компания C Cretors Company, он и его помощники подзывали покупателей следующим образом: "Попробуйте новую сенсацию вкуса! Бесплатно! Попкорн, приготовленный в масле, - революционно новый метод, только что запатентованный! Пакетик попкорна бесплатно каждому!", - пишет Смит.

"Вокруг его фургона сразу же собрались люди. Клоун на верхушке машины по приготовлению попкорна крутил ручку без передышки", - продолжает он.

"По мере того как манящий запах попкорна с маслом распространялся по ярмарке, народу приходило все больше. Их привлекало не только лакомство, но и яркое шоу, которое предпринимателю удалось устроить благодаря паровым двигателям и забавному клоуну", - описывает Смит те события.

Компания Cretors Company до сих пор - ведущий производитель аппаратов для приготовления попкорна.

Сегодня попкорн пользуется популярностью и среди тех, кто предпочитает здоровую пищу.

Многие считают его соленым и жирным лакомством, которое обычно едят в кино или на карнавале.

Однако тем, что это цельнозерновой продукт с низким содержанием жира и соли (до того, как его начнут обжаривать или приправлять), мгновенно воспользовались маркетологи.

Согласно отчету Mintel, продажи попкорна в Великобритании резко возросли именно благодаря его имиджу полезного продукта (если не учитывать тот факт, что воздушная кукуруза чаще всего продается с большим количеством добавок).

(Лучший способ получить именно то, что вам хочется, - это приготовить попкорн дома, используя специальный аппарат или просто на плите.)

Практика показывает, что подобными взрывными свойствами обладает не только кукуруза.

Оказывается, приготовить воздушное лакомство можно из многих зерен с твердой оболочкой, в том числе риса, пшеницы, ячменя и амаранта.

Впрочем, зерна этих растений увеличиваются в объеме не так сильно, как кукуруза.

Пойти в кино и заказать порцию воздушного амаранта? Звучит маловероятно. Попкорн прочно и надолго поселился в наших сердцах. И желудках.