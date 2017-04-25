На школьника напал лев под Саратовом

Лев набросился на 15-летнего мальчика в городе Энгельс Саратовской области, сообщает областной главк МВД.

Инцидент произошел вечером в понедельник в микрорайоне Мостоотряд. Как рассказал ребенок, его укусил лев, принадлежавший 25-летней женщине. Мальчика с ранами на ягодицах, бедрах и правой кисти доставили в первую городскую больницу Энгельса.

По факту ЧП полиция проводит проверку, сообщает РИА Новости.

Как уточнил представитель областного минздрава, жизнь подростка вне опасности, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее в региональном главке МВД говорили, что полиция в октябре 2016 года проверяла обращения жителей Энгельса о прогулках мужчины с львенком на поводке. Местные СМИ пишут, что именно этот львенок причастен к нападению на подростка.