ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

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