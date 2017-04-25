Молния попала в телеведущего во время прямого эфира в Китае. ВИДЕО

В ведущего китайского телеканала Dalian TV во время прямого эфира попала молния, пишет газета South China Morning Post.

Инцидент произошел, когда Лу Сяодун стоял на улице и рассказывал о прогнозе погоды. В этот момент в городе была гроза.

На видео, которое опубликовала на Youtube газета "Жэньминь жибао", видна яркая вспышка в момент эфира, после чего диктор закричал и бросил зонт, в который, предположительно, попала молния, пишет РИА Новости.