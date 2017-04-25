На северо-западе Пакистана прогремел взрыв, погибли 10 человек

Взрыв прогремел во вторник на северо-востоке Пакистана, по меньшей мере десять человек погибли, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя местной администрации.

Взрывное устройство сработало рядом с микроавтобусом. По данным местной газеты Dawn, автобус подорвался на заложенной у дороги мины. Как сообщает издание, в результате взрыва еще восемь человек получили ранения.

Как заявил агентству представитель агентства Федерально управляемых племенных территорий (FATA) Шахид Али Хан (Shahid Ali Khan), дистанционно управляемое взрывное устройство сработало, когда пассажиры подходили к транспортному средству. По данным Dawn, в автобусе находились переписчики, двое пострадали, и несколько детей.

"Десять человек погибли, в том числе женщина и ребенок", — сказал Хан.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв, пишет РИА Новости.

В середине марта в Пакистане стартовала первая за последние 19 лет перепись населения. Перепись будет проходить поэтапно, а весь процесс с учетом подсчета продлится больше двух месяцев.

Регион Федерально управляемых племенных территорий, больше известный как "Зона племен", находится на границе с Афганистаном и является одним из самых нестабильных регионов Пакистана. В марте правительство Пакистана приняло решение объединить "Зону племен" с провинцией Хайбер-Пахтунхва.