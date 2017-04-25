США хотят запретить провоз электроники на борту самолетов из Европы

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запретить провоз на борту самолетов из Европы крупных электронных устройств, пишет газета Guardian со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Ранее США объявили о намерении ввести запрет на провоз электронных устройств на борту самолетов, следующих в Соединенные Штаты из восьми стран Северной Африки и Ближнего Востока: Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ.

Запрет будет введен на неопределенный срок. Американский запрет на электронику на борту связан с террористической угрозой, пишет РИА Новости.

Великобритания также ввела запрет на провоз некоторых видов мобильной электроники в салонах следующих в Британию самолетов из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.