Обама получит $400 тысяч за выступление на конференции

Экс-президент США Барак Обама получит рекордную сумму в 400 тысяч долларов за единственную речь, которую он произнесет в сентябре, сообщил телеканал Fox Business.

Обама выступит на конференции финансовой фирмы Cantor Fitzgerald, посвященной здравоохранению, сообщает телеканал.

Обама получит за речь примерно вдвое больше, чем получала Хиллари Клинтон, проигравшая выборы президента США Дональду Трампу — Клинтон считалась до настоящего времени одним из рекордсменов по гонорарам за речи.

Гонорары Клинтон за речи перед банкирами стали для нее одной из многих проблем в ходе предвыборной кампании. В частности, политические противники требовали обнародовать содержание ее речей, подозревая Клинтон в чрезмерных симпатиях к финансовой индустрии.

РИА Новости. Гонорары за выступления составляют важную часть доходов американских политиков после ухода в отставку, пишет

Обама в понедельник провел первое публичное выступление с момента ухода в отставку 20 января. Экс-президент общался со студентами в Университете Чикаго. Он не делал политических комментариев и не упоминал имя своего преемника на посту главы государства Дональда Трампа.