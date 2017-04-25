Министерство обороны Японии утром во вторник начало работы по засыпке части прибрежной полосы в районе Хэноко в городе Наго на Окинаве для переноса сюда авиабазы ВМС США Футэмма, сообщило агентство Киодо.
Министр обороны Японии Томоми Инада уже объявила начало работ "первым реальным шагом для осуществления передачи летного поля (базы Футэмма местным властям – ред.), чего так ждут многие люди".
Базу Футэмма, которая считается самой опасной в мире из-за своего расположения рядом с жилыми домами в городе Гинован на Окинаве, по соглашению Японии и США 2006 года было решено перенести в Хэноко.
Для этого необходимо засыпать около 157 гектаров прибрежной морской полосы, от чего пострадают коралловые рифы. Это вызывает протесты местного населения и экологов.
Кроме того перенос базы в границах одной и той же префектуры, по мнению местного населения, не снижает и без того большой нагрузки на Окинаву по размещению военных баз США: занимая всего 0,6% территории Японии, Окинава принимает 74% всех американских баз из расчета площади.
Губернатор префектуры Такэси Онага заявил о намерении подать в суд, так как у министерства обороны нет разрешения на изменение ландшафта морского дна, сообщает РИА Новости.
Начало работ по засыпке прибрежной полосы было остановлено из-за длительной судебной тяжбы между государством и властями префектуры. В конце прошлого года конец тяжбе был положен решением Верховного суда, который признал незаконным запрет властей Окинавы на строительство военной базы США в районе Хэноко в городе Наго.
Согласно подписанным в 2013 году двусторонним договоренностям, передача базы Футэмма в распоряжение префектуры Окинава должна произойти "в 2022 году или чуть позже". Но для этого должен состояться перенос базы из города Гинован на Окинаве в район Хэноко в той же префектуре. Если власти префектуры вновь подадут в суд на государство, сроки переноса базы могут быть сдвинуты.
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Би-би-си, Сеул