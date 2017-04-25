Радиоактивные материалы часто попадают в криминальные сводки в Мексике. Предыдущий случай похищения произошел в феврале.

В апреле 2016 года власти юго-восточного мексиканского штата Табаско обнаружили контейнер с опасным радиоактивным иридием-192, который был похищен неизвестными из перевозившего его грузовика.

В начале 2015 года был отмечен случай пропажи иридия-192 в штате Идальго. Летом 2014 года был похищен контейнер с 20 килограммами радиоактивных изотопов иридия, а в конце 2013 года — контейнер с кобальтом-60.

Грузы в итоге были найдены, в одном случае похитители были госпитализированы из-за облучения.