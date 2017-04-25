Евросоюз выделит Йемену 116 млн евро гуманитарной помощи

Евросоюз выделит 116 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи Йемену, где с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, заявил европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управлению в кризисных ситуациях Христос Стилианидис.

"ЕС проявляет солидарность с населением Йемена. Мы объявляем сегодня о выделении 116 миллионов евро для Йемена", — сказал представитель ЕС, выступая на конференции высокого уровня по гуманитарной ситуации в стране.

Еврокомиссар также подчеркнул, что Брюссель готов оказывать помощь Йемену и после завершения конфликта, сообщает РИА Новости.